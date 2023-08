Postup Sparty do Ligy mistrů není utopie, doma však sázkaři věří Kodani

Spartu čeká večer v Dánsku první zápas na cestě za vstupenkou do milionářské soutěže. V Kodani jsou favority domácí a přibližně 85 % tipujících u českých kanceláří věří v jejich výhru.

Přitom bookmakeři nevidí situaci tak jednoznačně. „Je to spíš padesát na padesát, samozřejmě domácí stadion je vždy výhodou. Na druhou stranu Sparta má dánského trenéra Priskeho, který ví jak na Kodaň, o čemž svědčí jeho pozitivní bilance proti tomuto soupeři," věří sparťanskému kouči Petr Urbanec, bookmaker Tipsportu.

Fotbalisté Sparty odletěli do Kodaně, kde je čeká úvodní boj o vysněnou Ligu mistrůVideo : Sport.cz

Otázka postupu je kurzově ještě vyrovnanější. „Oba kluby začaly sezonu výborně, i kvůli propojení s dánským trenérským týmem i hráči se těžko něčím překvapí. Bude to o detailech. Snad se Sparta vyhne podobnému zaváhání, které ji loni vyřadilo z pohárů proti norskému Stavangeru," říká Urbanec.

„Pokud má tým někde mezery, je to podobně jako u Sparty defenziva, právě v zápase s Breidablikem (6:3) minulý týden ukázal Spartě cestu k brankám. V utkání se gólově prosadí patrně oba týmy, k výhře má pak blíž domácí celek," myslí si.

Vsadit se dá rovnou i na to, zda Sparta do základní skupiny Ligy mistrů postoupí - kurz na postup je 3:1. A to rozhodně není utopie. Pokud Sparta postoupí přes Kodaň, čeká ji vítěz duelu nenasazených soupeřů Raków Čenstochová - Aris Limassol.