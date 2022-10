Recept na úspěch s Bayernem? Musí nás podržet brankář a musíme mít i štěstí, prohlásil Bílek

Jako jediný ze současného plzeňského kádru zažil pětigólovou nálož, kterou dostala Plzeň od Bayernu před devíti let. Obránce Lukáš Hejda proseděl tehdy utkání na lavičce, v úterý povede Západočechy do bitvy proti bavorském kolosu jako kapitán. „Tehdy jsem viděl obrovskou rychlost všech hráčů Bayernu, provedení s balonem byla na vysoké úrovni. Teď očekáváme to samé. Odvedeme maximum a uvidíme, jestli to bude stačit," konstatoval Hejda.