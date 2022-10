Bayern řeší koronavirus, Nagelsmann sestavu na Plzeň protočí. Šance pro Gnabryho nebo Gravenbercha

Mnichov (od našeho zpravodaje) - Nepříjemnosti ale pětatřicetiletý kouč musí řešit. Kvůli pozitivnímu testu na koronavirus vypadli důležití borci Thomas Müller a Joshua Kimmich. „Daří se jim dobře, symptomy nemají. Mluvil jsem s oběma, cítí se dobře, rádi by trénovali, ale nemohou. Thomas už to má asi potřetí, říkal, že to už by opravdu muselo být, aby mu něco bylo. V pátek půjdou na testy, uvidíme, na víkendové utkání proti Dortmundu by možná mohli být k dispozici," nastínil situaci kolem dvou marodů Nagelsmann.