Řecká policie zatkla dalších pět Chorvatů v souvislosti s úmrtím fanouška AEK

Řecká policie zatkla při pokusu opustit zemi pět fanoušků Dinama Záhřeb, kteří jsou podezřelí z účasti v bitce s příznivci AEK Atény před úterním zápasem 3. předkola Ligy mistrů. Úřady o zadržení informovaly podle agentury AP den poté, co byl při potyčkách ubodán jeden z domácích fanoušků a UEFA v reakci na to úvodní duel potenciálních soupeřů Sparty v play off Evropské ligy odložila.

Foto: Thanassis Stavrakis, ČTK/AP Prapor AEK Atény na stadionu na půl žerdi na počest ubodaného fanouška.

Pětici chorvatských občanů policie zadržela v přístavu Igumenica na pobřeží Jónského moře, když se chystali nastoupit na trajekt do Itálie. Ve vazbě je už v Řecku více než 90 dalších fanoušků Dinama, kteří jsou rovněž podezřelí z účasti v bitkách u stadionu AEK na aténském předměstí Nea Filadelfia. Při nich bylo zraněno a převezeno do nemocnice deset lidí, čtyři z nich zůstávají hospitalizováni. Devětadvacetiletý muž bodným ranám podlehl. Podle policie došlo ke střetu po tréninku Dinama, kdy se poblíž arény shromáždila zhruba stovka fanoušků chorvatského týmu, které už očekávali Řekové. Příznivci z obou táborů na sebe házeli světlice, výbušniny a kameny. Místní úřady se obávají nových násilností, které by mohly provázet dnešní zápas předkola Ligy mistrů mezi dalším aténským klubem Panathinaikos a Olympique Marseille. Duel na stadionu Leoforos v centru řecké metropole budou provázet posílená bezpečnostní opatření.