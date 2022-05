Salah touží s Liverpoolem po odplatě. Máme Realu co oplácet, říká

„Byl to nejhorší moment mé kariéry. Nikdy dřív jsem se takhle necítil. Srazilo mě to hodně dolů. Po zápase jsem si v nemocnici říkal, že jsme přeci nemohli prohrát takovým způsobem. Máme Realu co oplácet," přiznal Salah.

„Nevěřím v pomstu, ale rozumím tomu, co Mo (Salah) říká. Chce to napravit. My všichni chceme," připustil kouč Liverpoolu Jürgen Klopp, jehož čeká třetí finále Ligy mistrů za posledních pět let. V případě sobotní výhry získá po Ligovém a Anglickém poháru již třetí trofej v této sezoně.