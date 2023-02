Šampaňské do Poznaně! Lech otevřel českým klubům cestu k dalším milionům

Globální souvislosti v praxi. Gól Švéda Mikaela Ishaka v barvách polského mistra rozjásal všechny české kluby s ambicemi na postup do pohárové Evropy.

V sezóně 2024/25, první v novém systému s jednou obří skupinou, vyšleme do boje znovu 5 týmů, tři z nich do předkol dvou lepších pohárů!

JE TO TAM!!

Aktuálně se hraje o nasazení až do přespříštího ročníku, pro sezonu 2023/24 je dáno, že tuzemský fotbal vyšle do pohárů znovu jen čtyři kluby. Do této pohárové sezony vstupovali Češi jen se čtyřmi zástupci poprvé od ročníku 2014/15.