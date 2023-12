Skupina smrti vrcholí! Giganta může čekat šokující vyřazení z Ligy mistrů

Když Pařížané v Německu pouze remizují, musí doufat, že Newcastle v souběžně hraném duelu nezvítězí nad AC Milán. V daném případě by totiž druhá příčka připadla právě anglickému celku, který PSG předtím doma porazil 4:1 a v odvetě remizoval 1:1. Pařížané by ostudně zamířili pouze do Evropské ligy. Triumf Rossoneri by naopak Mbappému a spol. nevadil, jelikož při bodové shodě by díky úspěšnější vzájemné bilanci (3:0, 1:2) stříbrnou pozici udrželi.