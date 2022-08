Západočeši by v případě vyřazení Šeriffu získali v přepočtu minimálně 213 milionů korun (za účast v play off a jistotu nejméně skupiny Evropské ligy) plus několik dalších desítek milionů korun za desetiletý koeficient. Plzeň by v závěrečném 4. předkole Ligy mistrů hrála s vítězem duelu mezi Karabachem a Ferencvárosem Budapešť. Pokud by Viktoria s Tiraspolem vypadla, narazila by ve 4. předkole Evropské ligy na poraženého z dvojice CZ Bělehrad - Pjunik Jerevan.