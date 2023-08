Sparta i Slavia znají další možné soupeře. Vřelý los pro Plzeň

Obhájce titulu Sparta jako jediná z letošních pohárových zástupců startuje v kvalifikaci Ligy mistrů. V úterý na hřišti FC Kodaň vstoupí do 3. předkola, odveta se hraje o týden později na Letné. Pokud souboj s úřadujícím dánským mistrem zvládne, narazí buď na polského šampiona Raków Čenstochová, nebo úřadujícího kyperského mistra Aris Limassol.

Pikantní by byl hlavně souboj s Rakówem, kterého v minulé sezoně vyřadila po tuhém boji v závěrečném předkole Konferenční ligy pražská Slavia. Do polského celku navíc v létě přestoupil srbský univerzál Srdjan Plavšič, jenž dříve ve Spartě působil. Z Letné ale zamířil v roce 2021 v ostře sledovaném transferu právě do Slavie, následně nastupoval i za Baník Ostrava.

Raków absolvoval už dvě předkola Ligy mistrů. V tom prvním si poradil s estonskou Florou celkovým skóre 4:0, následně vyřadil ázerbájdžánský Karabach po výsledcích 3:2 a 1:1. Limassol pak rozstřílel ve 2. předkole běloruský celek BATE 6:2 a 5:3.

V případě, že by Letenští dvojutkání s Kodaní nezvládli, čeká je 4. předkolo Evropské ligy. Tam číhá horší z dvojice AEK Atény - Dinamo Záhřeb. Oba týmy jsou mistry svých remí, se Záhřebem odehrála Sparta přípravné utkání před novou sezonou, na soustředění v Rakousku s ním remizovala 1:1. Letenští mají jako jediní z českých týmů jistou účast minimálně ve skupině Konferenční ligy.

Ukrajinská cesta pro Slavii

Slavii v případě postupu přes Dnipro-1 (domácí duely v Košicích, pozn. red.) hrozí v závěrečném play off Evropské ligy další ukrajinský celek Zorja Luhansk, jenž hraje domácí klání v polském Lublinu. Zatímco Dnipro skončilo v uplynulém ročníku ukrajinské ligy druhé, Luhansk obsadil příčku třetí. První zápasy play off Evropské ligy se odehrají 24. srpna, odvety o týden později. Slavia by začala doma, Sparta venku.

Pokud by červenobílí s prvním ukrajinským soupeřem vypadli, přešli by do 4. předkola Konferenční ligy a v něm by je čekal vítěz cestovatelsky příznivé dvojice Lech Poznaň - Trnava. Cílem Slavie ale jednoznačně zůstává postup do Evropské ligy. Navíc, když se vyhnula největším strašákům v podobě nizozemského Ajaxu nebo belgického Royale Union Saint-Gilloise.

Vřelý los pro Plzeň

Plzeň na cestě do skupiny Konferenční ligy nesmí zaváhat. Po vyřazení kosovské Drity ve 2. předkole by v případě dalšího postupu přes maltskou Gziru narazila v závěrečném play off na lepšího z dvojutkání Tobol Kostanaj - Derry City.

Západočeši mohou být nadmíru spokojeni. Po soupeři z Kosova a Malty dostanou v případě postupu buď zástupce kazachstánského fotbalu, nebo irského. Cesta do základní skupiny Konferenční ligy je tedy otevřená.

