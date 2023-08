Spartu poslal do prodloužení její Neymar, specialista na předkola

My už jednoho máme 😎 #acsparta https://t.co/DrwGGuQrFs pic.twitter.com/jr2aCUBtzV

Pětadvacetiletý odchovanec Partizanu Bělehrad se blýskl ve švédském Malmö, s nímž získal titul. Podepsal se pod něj devíti góly a třemi asistencemi. Švédský tým se pak z prvního předkola probojoval do Ligy mistrů, postupně vyřadil Rigu, HJK Helsinky, Rangers a Ludogorec. Birmančevič dal v předkolech celkem čtyři góly a pak si se spoluhráči mohl vychutnat skupinu s Juventusem, Zenitem a Chelsea.

„Chci hrát o titul a také o Ligu mistrů. Hraju ji rád, a to i kvalifikaci. Prostě si znovu chci zahrát Ligu mistrů. To mě motivuje," vysvětlil Birmančevič, proč se rozhodl pro Spartu.

V 80. minutě převzal míč u postranní čáry, parádně pronikl kolem Jelerta a namířil si to rovnou k brance. Tam sice narazil na početní přesilu, ovšem svoji střelu dokázal se štěstím procedit přes do té doby neprůstřelného brankáře Grabaru. Vyrovnáním na 1:1 poslal zápas do prodloužení.