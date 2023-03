Sporná ruka, opakovaná penalta. Arogance, zuří v Dortmundu, experti vysvětlují obě situace

Fotogalerie +10

Nejdůležitější momenty se odehrály krátce po startu druhé půle úterní odvety v Anglii, v součtu obou zápasů za nerozhodnutého stavu 1:1. Krajní bek Chelsea Ben Chilwell centroval a trefil ruku Mariuse Wolfa. Hostující obránce se v tu chvíli otáčel, sudí Danny Makkelie nejdříve nepískal, pokutový kop nařídil až za několik minut na popud VAR a zhlédnutí videa.

„Rozhodčí stál blízko, viděl to a nereagoval. Zdálo se to logické, hráč měl ruku u těla. Jen jak se otáčel, ruka se hnula a ze dvou metrů ho Chilwell nastřelil. Hrozně přísná penalta. Za naší doby jasná, ale teď jsou pravidla měkčí. I rozhodčí, kdyby viděl, že je jasná, pískal by," hodnotil ve studiu stanice Premier Sport bývalý fotbalista a vítěz Ligy mistrů v dresu Liverpoolu Vladimír Šmicer.

📸 - Chelsea claim a handball/penalty! pic.twitter.com/YaadVGmte3 — The Wolves (@TheWolvesFanac) March 7, 2023

„Byl opravdu blízko, když ho míč zasáhl do ruky. Být v kůži Wolfa, jsem velmi zklamaný, že se píská," uvedl pro BBC někdejší obránce Arsenalu Lee Dixon. Balón si postavil Kai Havertz a trefil tyč. Hráče Dortmundu v tu chvíli opustila počáteční zloba a začali slavit.

Jenže do akce se vložil znovu videorozhodčí a kvůli předčasnému vběhnutí několika hostujících hráčů do pokutového území nechal penaltu opakovat. Tentokrát se Havertz nemýlil a vstřelil nakonec postupový gól.

„Všichni byli překvapeni, když se Havertz při rozběhu zastavil," narážel Šmicer na výrazné zpomalení německého útočníka. „Nechci se dostat do problémů, už jsem zaplatil dost, ale za mě velmi těsné rozhodnutí. Když se někdo pomalu rozbíhá, vždycky někdo do vápna vběhne. Je to vtip, ale musíme s tím žít," prohlásil záložník Dortmundu Jude Bellingham, jenž nedávno platil pokutu za kritiku sudích po pohárovém duelu s Bayernem Mnichov.

VAR dostal další prostor, a to při pokutovém kopu…#VAR pic.twitter.com/yxYJrTYDdc — David Holoubek (@HOLAS8) March 7, 2023

Nejostřejší reakci ale přidal záložník Emra Can: „Byla to chyba rozhodčího. Absolutně arogantní. Možná se bál lidí na Stamford Bridge? Pak by UEFA měla poslat někoho jiného. Já to prostě nechápu. Je mi jedno, kdo tam vběhl první. Havertz trefil tyč, konec příběhu."

A jak zní výklad pravidel? „Skutečně v nich je, že když se hráč soupeře objeví ve vápně a ty penaltu nedáš, pokutový kop se opakuje," osvětlil trenér Miroslav Jirkal. Němci si stěžovali také na fakt, že do vápna vběhli předčasně i hráči Chelsea.

I zde mluví pravidla jasně. Při „porušení předepsaného postavení hráče útočícího i bránícího mužstva" se pokutový kop opakuje při dosažení i nedosažení branky. „Nechci mluvit o rozhodčím. Je to těsné a tvrdé rozhodnutí, ale tak to chodí," komentoval oba incidenty kouč vyřazených Edin Terzič.