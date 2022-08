Sýkora na místě činu. V Baku vystřihl rekordní gól!

Jak k zápisu do historických tabulek v Dalga Areně, menším stadionu na kraji Baku, došlo? Výkop měl Karabach, míč domácí zahráli na pravou stranu, odkud přišla chybná zpětná přihrávka. Balonu se zmocnil Milan Baroš, upaloval s ním nejkratší cestou k brance. Před šestnáctou mu ukopl míč jeden ze stoperů, jenže přímo k nabíhajícímu Sýkorovi, který se z jedné z hranice velkého vápna trefil ideálně k tyči.

Tehdy plzeňský záložník sesadil z prvního místa tabulky nejrychlejších gólů v této soutěži záložníka Sevilly Vitola. O čtyři roky starší Španěl skóroval v březnu 2015 na hřišti Villarrealu po 13 vteřinách (viz tabulka). Spoluhráči z Viktorie Sýkorovi prý jeho šest let starý kousek příliš nepřipomínali. „Myslím totiž, že to ani nevědí," culil se Sýkora, který jen těsně zaostal za rekordem Ligy mistrů. Nizozemec Roy Makaay v sezoně 2006/07 vstřelil branku Bayernu Mnichov v osmifinále proti Realu Madrid v čase 10,12.