Teď na Tiraspol za další výzvou, vyzýval po postupu Bílek

Pošilhávali po Mariboru. Co pošilhávali, přáli si ho, protože před devíti lety na slovinského mistra narazili v play off Ligy mistrů a přes něho postoupili do milionářské soutěže. „Nakonec je to Tiraspol. Šeriff se spoustou cizinců v kádru hrál v minulé sezoně velice dobře, a i když v jeho mužstvu došlo ke změnám, bude to zase těžký dvojzápas,“ vyhlížel plzeňský trenér Michal Bílek po postupu přes Helsinky dalšího protivníka, na něhož s Viktorií na cestě kvalifikací narazí.

Zažili jsme dneska krásný večer, hřálo u srdce trenéra Michala Bílka.Video : Sport.cz

Článek Fotogalerie +4 Na Štruncovy sady se opět valily davy. Odvetu Viktorky s Helsinkami sledoval vyprodaný stadion Teď už ve 3. předkole Champions League, a navíc s tím, že první zápas se hraje hned v úterý 2. srpna v Moldávii. „Výhoda, že začneme zase venku a že odvetu budeme hrát s Tiraspolem doma stejně, jako utkání s Helsinkami," hledal alespoň něco pozitivního na následném pohárovém programu nejlepší hráč úterní odvety s finským mistrem Jan Sýkora. Podle trenéra Michala Bílka bude Tiraspol nepříjemnějším soupeřem než by byl MariborVideo : Sport.cz „Od prvního doteku s míčem jsem cítil, že mi to půjde a jsem rád, že jsem klukům pomohl. Neřekl bych ale, že jsem podal nadprůměrný výkon. Spoluhráči mně k němu pomohli, protože celé mužstvo hrálo výborně," odmítal autor dvou gólů a jedné asistence superlativy, které se na jeho adresu po pětibrankové výhře nad HJK Helsinky pochopitelně snášely. Foto: Vlastimil Vacek, Právo Jan Sýkora poté, co dal druhou plzeňskou branku proti HJK.Foto : Vlastimil Vacek, Právo „Kdybychom hned v úvodu inkasovali gól, zápas by asi vypadal jinak," narážel na obrovskou šanci, do které se už po pěti minutách dostal hostující Radulovič. „Určitě by nás to však nepoložilo. Po minulé sezoně je naše mužstvo mentálně hodně silné. Šanci Finů jsme přežili, sami dali rychlý gól a pak už jsme předváděli pěkný fotbal se spoustou branek. Zápas se nám prostě povedl." Samozřejmě že i Sýkorovi se honila hlavou další cesta kvalifikací. „Je dobře nejen pro Viktorku, ale pro celý český fotbal, že jsme dalším naším týmem v pohárové Evropě," kvitoval Sýkora jistou účast v Konferenční lize. Sestřih zápasu 2. předkola Ligy mistrů Viktoria Plzeň - HJK HelsinkyVideo : O2 TV Sport „Ale ještě nekončíme, chceme zabojovat o co nejlepší pozici," přidal promptně. „To ovšem znamená podat proti Tiraspolu stejný výkon jako doma proti Helsinkám. Začátek sice nebyl jednoduchý, ale jakmile jsme vstřelili vedoucí gól, uklidnili jsme se, hráli velice dobře a byli i produktivní," připomněl trenér Michal Bílek. „Garantovaná Konferenční liga znamená malinké uklidnění, protože bychom se ocitli pod velkým tlakem, kdybychom zápasy s finským mistrem nezvládli. Ale chceme pochopitelně bojovat dál. Jistotu pohárové Evropy sice máme, ale další velká výzva je před námi a my chceme uspět a hrát ještě lepší soutěž. Prostě chceme ještě o kapku výš," naznačil kouč českého mistra, že teď pomýšlí minimálně na Evropskou ligu a v duchu pošilhává ještě dál. „Byl to ale každopádně příjemný pocit postoupit přes Helsinky a zajistit si účast v pohárové Evropě. Po kvalitním výkonu a pěti nádherných brankách, které jsme dali a mohli přidat i další, protože příležitosti jsme k tomu měli. Příjemný samozřejmě i pro mě, protože po delší době zase zažiju atmosféru evropských pohárů," přiznával Bílek. Liga mistrů Půst skončil, Plzeň smetla Finy a po třech letech se vrací do Evropy

Reklama