To se jen tak nevidí! Slovenský šikula spasil Slovan gólem z rohu

Ani dalších devadesát minut vyrovnaného souboje branku nenabídlo, v gruzínské Chele Areně se tak muselo prodlužovat. Koncovka první patnáctiminutovky přitom vyšla lépe domácímu Dinamu, které se dostalo do vedení. Slovan se dostal do nesmírně složité pozice, potřeboval minimálně jednou skórovat, jinak by se senzačním způsobem pakoval již z 1. předkola milionářské Ligy mistrů.