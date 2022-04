Vyhrocená odveta na Wanda Metropolitano s dohrou v tunelu. V Madridu musela po čtvrtfinále do akce policie

I policie musela na madridském Wanda Metropolitano do akce. To delegáti UEFA si její zásah vyžádali, aby mela na hřišti neměla při odchodu hráčů Atlétika a Citizens pokračování v tunelu k šatnám. Stejně měla... Chorvata Vrsaljka nedokázali zkrotit ani spoluhráči, jak byl vytočený. A to do čtvrtfinálové odvety vůbec nezasáhl. Další domácí hráči na tom nebyli o nic lépe. Vzduchem létaly nejen plivance a nadávky, ale i lahve, protože Rojiblancos těžce skousávali bezgólovou remízu znamenající konec jejich letošního putování Ligou mistrů.

Foto: Lee Smith, Reuters Čtvrtfinále Ligy mistrů mezi Atlétikem Madrid a Manchesterem City končí v hromadné strkanici.Foto : Lee Smith, Reuters

„Mnoho povyku pro nic," pokoušel se bagatelizovat dění v závěru zápasu i potom při odchodu ze hřiště obránce Citizens Laporte, i když i na něm bylo patrné, jak moc je rád, že je po všem a výprava City může okamžitě odjet na letiště. S vědomím, že stý zápas v Lize mistrů jeho tým zvládl, jak potřeboval. Že přes hektický závěr, hromadnou strkanici na trávníku přerůstající pomalu ve rvačku a dvanáctiminutové nastavení uhrál bezgólovou remízu, která po domácí výhře 1:0 na postup stačila. Že je v semifinále, kde na něj čeká znovu cesta do Madridu a konfrontace s Realem. the foght between atletico madrid and man city was wild 💀 pic.twitter.com/cZ7jSDl6Py — Ahmad Saad (@Ahmadsaad961) April 13, 2022 „Teď slavíme, ale stejně tak jsme mohli v Champions League skončit, protože Atlético sehrálo druhý poločas skvěle. My úplně zapomněli hrát, takže jsme měli velké nervy," přiznával kouč Citizens Pep Guardiola, že i jemu brnkal vyhrocený závěr na nervy. Atletico vs Man City behind the scenes. Absolute chaos pic.twitter.com/M3dGfkJUTc — WelBeast (@WelBeast) April 13, 2022 „Samozřejmě, když Atlético přimělo hrát Citizens způsobem, který jsme od nich dlouho neviděli. Na dlouhou dobu byli domácím týmem vyvedeni z tempa a rytmu," věděl bývalý anglický reprezentant Rio Ferdinand u mikrofonu BT Sport moc dobře, co Guardiola prožíval. Aby ne, když ještě ve dvanácté nastavené minutě měl domácí Correa obrovskou šanci poslat zápas do prodloužení, byť v té době už Atlético hrálo už jen v deseti bez vyloučeného Felipeho. Foto: Manu Fernandez, ČTK/AP Fotbalisté Manchesteru City vydřeli na hřišti Atética Madrid postup.Foto : Manu Fernandez, ČTK/AP Právě jeho zákrok na pronikajícího Fodena, kterého ještě přetáhl přes achillovky, byl rozbuškou emocí, vášní a následně i vulgárních urážek. Savič při vzniklé mele tahal nejprve zraněného Fodena ze hřiště, aby poté vytahal za vlasy protihráče Sterlinga a Grealishe. Vznětlivý a jako vždy obrovsky temperamentní argentinský kouč ve službách Atlétika Diego Simeone se do šarvátky rovněž zapojil a soupeřovu lavičku nadávkami rovněž častoval. „Ne, prosím, nic takového. Mezi hráče jsem šel jen proto, abych je uklidnil. A můj potlesk vůbec nebyl adresován lavičce soupeře, ale lidem na tribunách za úsilí, jímž nás podporovali. Jak bych mohl takovým fanouškům nezatleskat?" bránil se domácí kouč výtkám, že vyhrocenému závěru čtvrtfinálové odvety notně přispěl. „Někteří lidé mají skvělý slovník, jsou velmi inteligentní, a přitom vámi pohrdají. Jiní z nás mají slovník méně vybraný, ale nejsou to hlupáci," vyhnul se Guardiola gentlemansky názoru na počínání a verbální reakce trenérského kolegy. In the thick of it! 🤕 🔴 0-0 🔵 #ManCity pic.twitter.com/DqiUiNs4LO — Manchester City (@ManCity) April 13, 2022 Stejně tak se ohradil proti tvrzení, že kritizoval Atlético za defenzivní styl fotbalu a bezuzdné bránění, jímž na evropské scéně dokáže každému soupeři fotbal krajně znechutit. „Nic takového jsem nikdy neřekl, naopak jsem tvrdil, že bránit je vždy těžké. Platilo to v prvním čtvrtfinále, stejně jako v odvetě, kdy jsem od Atlétika nic jiného nečekal," reagoval na výpady svých krajanů z řad novinářů. Gearing up for #UCL game no. 💯#ManCity pic.twitter.com/mRNOKv7PJR — Manchester City (@ManCity) April 13, 2022 S úlevou, že má konfrontaci s Atlétikem za sebou a podruhé po sobě míří s Citizens do semifinále. Mimochodem, on sám je v něm už podeváté, což se žádnému jinému trenérovi ještě nepodařilo. Čtyřikrát mezi čtyři poslední týmy postoupil s Barcelonou, třikrát s Bayernem a teď podruhé s Manchesterem City.

