Nizozemsko

Svěřenci kouče Daliče byli ve druhé půli aktivnější a v 72. minutě šli poprvé do vedení. Ivanušec našel centrem do vápna Pašaliče, jenž z voleje podruhé překonal Bijlowa. Domácí přesto prodloužili neporazitelnost v základní hrací době na stadionu De Kuip na 32 zápasů za sebou. V poslední šesté minutě nastavení se ve skrumáži zorientoval nejlépe Lang a technickou střelou poslal duel do prodloužení.