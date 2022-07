Emoce naštvaných fanoušků! Hráči Slovanu Bratislava to dostali pořádně sežrat, létaly předměty a pěsti

Dohru to mělo také bezprostředně po zápase. Rozzlobení fanoušci Slovanu se v emocích přesunuli směrem k domácí lavičce, odkud na hráče chrlili jednu nadávku za druhou. Pořádně krušný den měla také pořadatelská služba, která se dostala s domácí skupinou do konfliktu.

S chováním fanoušků bezprostředně po duelu nesouhlasil domácí křídelník Vladimír Weiss mladší. „Kdyby chodili každý zápas, tak bych pochopil, že by dnes křičeli, že chtějí Slovan. Ale tři čtvrtiny z nich tu celou sezonu nebyly, a pak přijdou na jeden zápas. Myslím si, že jsem si za to za minulou sezonu a za to, jak jsme se dnes snažili, nezasloužili. I když náš výkon nebyl takový, jaký jsme si představovali. Nikdo to ale neodflákl," neskrýval výmluvy dvaatřicetiletý rodák z Bratislavy.