Češi porazili Švýcarsko 2:1 a v neděli remizovali 2:2 se Španělskem, poté co o vítězství přišli až v 90. minutě. Portugalci hráli 1:1 ve Španělsku a rozdrtili Švýcarsko 4:0. Ze čtyřčlenné skupiny postoupí vítěz do Final Four Ligy národů, naopak nejhorší mužstvo sestoupí do divize B. Portugalci ovládli úvodní ročník soutěže, zato český tým hraje elitní úroveň poprvé.