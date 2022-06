Portugalsko

I proto se domácí od začátku činili. „Předem jsme počítali, že nás zatlačí do obrany," přiznal kouč českého týmu Jaroslav Šilhavý, který udělal v porovnání s utkáním proti Španělům tři avizované změny.

Jeho svěřenci bránili, i na hvězdného Ronalda dohlíželi, v bloku zkoušeli narušovat domácí akce a čekali na možnost k brejku. Sadílek dokonce po čtvrthodině zkusil ohrozit domácí bránu. Vysoko přestřelil, ale první počin to byl. CR7 ovšem deset minut poté dopadl stejně. Přes Brabce a Zimu se sice k zakončení dostal, ale také pálil na tribunu.

Samo sebou že kvality Portugalců byly znát, pochopitelně že individuální technikou měli navrch, jasně, že jejich územní převaha narůstala. Žádné rozehrávání do stran či zdlouhavá kombinace, naopak kolmé přihrávky dopředu, jimiž stupňovali tlak a chystali českou obranu na to, co mělo záhy přijít.