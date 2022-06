Hložek měl deficit, Leverkusen mu pomůže, věří Šilhavý. Cení si, jak jeho chlapci vytočili Ronalda

Vrhli se do první divize Ligy národů rovnýma nohama. Těžké bitvy z předchozích sezon jim výrazně pomohly. „Španělé, Portugalci, Švýcaři tady v poslední době nebyli. Ale hráli jsme s Brazilci, Belgičany, porazili jsme Angličany. Takže ne něco úplně nového, navíc na mistrovství Evropy jsme taky hráli s dobrými a těžkými soupeři. To vše nám pomohlo," kvituje Jaroslav Šilhavý.

Během fotbalové slavnosti v Kroměříži jste na roztrhání. Jak jste vstřebal nedávné čtyři velké zápasy v elitní divizi Ligy národů?

Ač jsem nehrál, přijel jsem docela vyčerpaný. Chvíli trvalo, než jsem se vzpamatoval. Odpočinek přetrvává, ještě nejsem úplně v letním režimu.

Vytížení hráči prchli k moři, jak se ze čtyř zápasů během jedenácti dnů vzpamatovává trenér?

Člověk trochu vypne z profesionálního fotbalu. Nebyli jsme dlouho na dovolené, tak jsem slíbil manželce, že také někam k moři pojedeme. Plánujeme to.

Jestli jsme Španěly vystrašili? To si nemyslím, odmítá Jaroslav ŠilhavýVideo : Sport.cz, FAČR

Ve skupině A2 máte po čtyřech kolech čtyři body. S odstupem času spokojenost?

Když si úvod skupiny analyzujeme, v podstatě byl úspěšný, byť jsme venku dvakrát prohráli. Ostudu jsme v největší konkurenci neudělali, čtyři doba doma jsou skvělé. Šance na přežití v první lize je dál i před podzimním závěrem. Věřím, že poslední krok k záchraně uděláme.

Před Ligou národů jste prodloužil smlouvu. Daly vám výkony týmu ještě větší klid?

Prodloužení smlouvy nás potěšilo, důvěra tady byla. Důležité pro nás také bylo, že se hráči přimlouvali za naše setrvání, což byl pro nás největší stimul. Dobře, že to tak dopadlo. Vidina takových soupeřů byla nahlížena s velkým respektem, ale obavy jsme vždy nechali před stadiony. Myslím, že se nám to povedlo, vstup do soutěže byl úspěšný.

Co můžete poradit třeba hráči, který má bránit Cristiana Ronalda...?

Často na něj vycházel Zimič (David Zima), nedělal si s ním žádný problém. Všechny čtyři zápasy byl skvělý, po zápase pak David vykládal, že prý z něj byl Ronaldo pěkně frustrovaný. Odnesl to za něj chudák Vašek Jemelka pohmožděným kotníkem... Pro nás všechny obrovská zkušenost, kterou si neseme dál.

Portugalci nás nechali nadechnout a my toho patřičně nevyužili, litoval Jaroslav ŠilhavýVideo : Sport.cz, FAČR

Experti se shodli, že Ronaldo měl vyfasovat ne žlutou, ale rovnou červenou kartu. Souhlasíte?

Nejsem pravidlový expert, ale kdyby ji dostal, nemohl by říct ani popel. Jen si tak říkám, že kdyby opačně na nosítkách odnesli jeho, bylo by pak pro nás složité opustit stadion... (úsměv) Ale tak to v případě velkých hráčů prostě je.

Mladý Hložek se teď stal Schickovým klubovým spoluhráčem. Váš pohled tak asi bude často upřen k Leverkusenu.

Páťa se v bundeslize zabydlel, jeho hra snese nejvyšší parametry. Góly má v popisu práce, škoda, že s námi teď nebyl. Věřím, že v tandemu s Adamem budou posilami, až přijedou na příští sraz.

Hložek si za matné výkony v Lize národů vysloužil dost velkou kritiku. Souhlasíte s ní?

O Adamovi bylo napsáno hodně, ze všech stran. Je mladý, ale po sezoně měl deficit sil. Určitě se chtěl ukázat, snažil se. Všichni víme, že má na víc. Věřím, že si v Leverkusenu řekne o místo v sestavě a nové angažmá mu pomůže.

Hrdí lvi. Kluci zaslouží velký dík, chválil Jaroslav Šilhavý a vysvětlil, proč nevystřídal Jankta hnedVideo : Sport.cz

Z vašich předchozích komentářů se zdálo, že byste si ho v zahraničí uměl představit už dříve, že?

Mluvili jsme o tom třeba po loňském EURO, že nejen Adam, ale i další hráči, kteří mají možnost jít do lepších lig, se pak posouvají rychleji. Naše liga není špatná, je náročná, ale v zahraničí jsou ještě vyšší požadavky hrát v rychlosti, ve velké intenzitě, vyrovnat se s obrovskou konkurencí...

Právě Zima, jehož jste před chvílí zmínil, je dobrý příklad. Prakticky z MSFL šel do Slavie a pak rovnou do Itálie.

Ano, David je zářný příklad, hrál do defenzivy skvěle. Zrovna tak Brába (Jakub Brabec). Není sice mladý, ale vyprávěl mi své zkušenosti z Řecka. Má tam skvělé spoluhráče, i na tréninku musí hrát naplno a poměřovat se s nimi. Navíc i řecká liga má velmi vysokou úroveň. Bylo to na něm vidět.

Kdo ještě další vás během srazu pozitivně překvapil?

Třeba i Láďa Krejčí na místě levého stopera, škoda, že se hned v prvním utkání zranil. Pak taky Vašek Jemelka, když naskočil, hrál s přehledem. Kuchtu už ani nelze brát jako překvapení, své možnosti vykazoval již ve Švédsku. Jen dobře, že se naše možnosti rozšiřují.

Který z trenérů prestižních soupeřů na vás lidsky udělal největší dojem?

Nejvíc distingovaný byl Portugalec Fernando Santos. Taky Španěl Luis Enrique je pohodový, sympatický. Přidali i pár komplimentů a pochválili nás po vzájemném dvojzápase. Švýcaři to samé, po zápase byli trochu smutní, porazili jsme je, ale vzali výsledek jako profíci, v pohodě.

Během loňského utkání ve Walesu vás britská televize otitulkovala s křestním jménem Franco. Všiml jste si, že na sociálních sítích jste od té doby v nadsázce také občas uváděn jako Franco Šilhavý...?