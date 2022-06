Zešílel? Ronaldo předvedl proti Čechům totální úlet. Tohle je strašné, hřímá Poborský

„Tohle je strašný zákrok (na přiloženém videu v čase 5:34). Mě by zajímalo, co by se dělo, kdyby to bylo obráceně. Vůbec nedokážu domyslet, kdyby takhle někdo přejel Ronalda," nechápal Poborský.

Ronaldo received a yellow card for this foul

„V tuhle chvíli do toho musí vstoupit VAR. Je jedno, jestli je to Ronaldo, nebo kdokoliv jiný. Musí se chránit zdraví hráče. Taky by mě jako Karla (Poborského) zajímalo, co by se stalo, kdyby naši hráči předvedli takový zákrok na Ronalda. Ale těch zákroků se ve druhé půli objevovalo daleko víc. Tam si myslím, že ten slovinský rozhodčí (Matej Jug) do toho měl vstoupit daleko dřív a razantněji," kritizoval Brabec.