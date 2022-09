Hořeli jsme, netají kapitán. V záchranu mezi smetánkou přesto po debaklu věří

Zázraky se nečekaly, takový debakl ovšem také ne. Čeští fotbalisté v předposledním z šesti utkání skupiny A2 Ligy národů utrpěli s Portugalskem výprask 0:4 a klesli na poslední místo tabulky. „S Portugalci to byla vysoká škola fotbalu. Lacinými chybami jsme jim to nabídli vlastně sami, hrálo se podle jejich not, což jsme nechtěli,“ kaboní se obránce Ondřej Kúdela.

Výsledek mluví jasně. Nehráli jsme vůbec dobře, dělali jsme hodně chyb, litují čeští fotbalistéVideo : Sport.cz

Článek Fotogalerie +16 Dokonalé K.O. Reprezentanti utrpěli nejtěžší domácí porážku v samostatné historii. Vyšším rozdílem prohrál český tým od rozdělení federace jen v březnu 2019, kdy utrpěl debakl 0:5 v Anglii. O čtyři a více branek podlehl národní celek v samostatné historii teprve popáté. „Výsledek je samozřejmě docela velká rána. Chtěli jsme body, hrajeme o udržení, 0:4 je hodně. V obraně jsme hořeli. Musíme se sebrat a jít do dalšího zápasu," líčí kapitán Tomáš Souček pro ČT sport. „Nepodali jsme maximální výkon, který si utkání vyžadovalo. Proto takový výsledek," má jasno trenér Jaroslav Šilhavý. Ronaldo přiběhl na trénink portugalské reprezentace poslední, ale v dobré náladěVideo : Sport.cz „Nebylo to z naší strany ono, takové ustrašené. Když se porovná, co jsme odehráli v červnu, výkony byly teď diametrálně odlišné, týmově i individuálně," přidává se brankář Tomáš Vaclík. „Škoda, že jsem nedal penaltu, mohli jsme jít do kabiny za stavu 1:2. Portugalci ale hráli mnohem líp než my celý zápas. Rozhodl jsem se před penaltou střílet doprostřed. Dal jsem do toho víc síly, než bylo třeba, a bohužel překopl," lituje útočník Patrik Schick. Jelikož Švýcaři senzačně vyhráli 2:1 ve Španělsku, český tým je v tabulce skupiny A2 poslední a musí v úterý v St. Gallenu zvítězit. Hráči, co se v klubech trápí, přijeli na sraz s tím, že je to tady nakopne, říká Jaroslav ŠilhavýVideo : Sport.cz „Chtěli jsme první ligu hrát, víme, že všichni soupeři jsou v ní velmi silní. Stejně bychom tam nejeli uhrát remízu, to nejde. Pořád věřím, že to zvládneme," nevzdává se Souček. Vaclík působil jak ve Švýcarsku, tak ve Španělsku. „Změnilo se celé rozpoložení v tabulce, nečekal jsem upřímně, že Španělé doma prohrají. Musíme tam vyhrát, přitom to dlouho vypadalo, že bude stačit bod. Švýcaři v posledních zápasech porazili nejen Španělsko, ale i Portugalsko," poukazuje gólman, který v prvním poločase srazil slavného Ronalda. „Penalty jsem se nebál. Myslím, že jsem hrál první balon, koukl jsem na pomezního, hned to zvedl. Z Ronalda tekla krev pěkně, jsem rád, že mohl dohrát. Omluvil bych se komukoliv, nejen jemu, někomu rozbít nos není nic příjemného," popisuje Vaclík. Liga národů UEFA Schick zahodil Ronaldem darovanou penaltu! Reprezentaci hrozí po rekordním výprasku sestup