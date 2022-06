Na Španěly dodatečně povolán slávistický stoper Kúdela. Krejčí a Jemelka v reprezentaci zůstávají

Zdravotní problémy Václava Jemelky a Ladislava Krejčího nechce vedení reprezentace blíže specifikovat, oba dva však na reprezentačním srazu dál zůstávají. Krejčí odehrál ve čtvrtek proti reprezentaci helvétského kříže celý zápas, Jemelka se vzhledem k pokračujícím zravodntím problémům na trávníku v Edenu neobjevil. „Věříme, že budou ještě k dispozici, ale nevíme, jak na to budou a kdy s nimi budeme moci počítat," nechtěl se Chytrý pouštět do spekulací.

„Láďa Krejčí vnesl do naší hry rozehrávku levačkou, která nám při zakládání útoků scházela, totéž platí pro Jemelku. Limitovat nás to tedy bude, snižuje to i naši variabilitu při skládání sestavy. Vždy se totiž rozhodujeme nejen podle soupeře, ale i hráčů, které máme k dispozici," potvrzoval Šilhavého asistent u české reprezentace.