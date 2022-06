Reprezentace úspěšně testuje hru se třemi stopery. Jankto chce kulišárnu na Španěly

Vzadu trojice stoperů David Zima, Jakub Brabec a Ladislav Krejčí mladší, na stranách Vladimír Coufal a Jaroslav Zelený, dva halvbeci pokrývající velkou část celé lajny. Uprostřed hřiště pracanti Tomáš Souček a Michal Sadílek a vepředu tři borci. Na špici Jan Kuchta, na křídlech Jakub Jankto a Adam Hložek, všichni samo sebou pracující i do defenzivy.

„Taktika byla stejná. Jsem na tohle zvyklý z klubu. Nemám s tím žádný problém, i když v Turíně hrajeme trošku jiným stylem. Ale rozestavení je de facto stejné," reagoval obránce David Zima na to, že národní tým tuhle taktickou variantu opět testoval.

Přítomnost dříče z West Hamu si pochvaloval i Jankto, který s ním na pravé straně spolupracoval. „U Cufa vím, co udělá, to je strašná výhoda. Vím, kdy zvedne hlavu, kdy mi dá balon. Vyzkoušeli jsme si tuhle kooperaci proti Bělorusku. Bavíme se hodně při tréninku, zkoušíme určité věci," vylíčil reprezentant z Getafe.

Ve Švédsku nastoupil jako halvbek, nyní bylo jeho postavení ofenzivnější. „Nemusíme se o tom bavit, já jsem hráč o řadu výš. Proti Švýcarsku jsem to snad potvrdil. Když mě tam (na halvbeka) trenér postaví na nějakých dvacet třicet minut, když je něco potřeba změnit nebo se někdo zraní, nemám absolutně problém. Ale myslím, že i trenéři vědí, že já jsem hráč o řadu výš a líbí se mi tam víc než na halvbekovi," přemítal Jankto o svém místě v sestavě.

Co zkoušenému rozestavení říká? „Je to něco nového. Teď jsme hráli se třemi útočníky, chtěli jsme být aktivní. Ve Švédsku jsme nastoupili se dvěma útočníky, měníme určité situace, trenéři jsou schopní reagovat i na průběžný stav," vycítil Jankto.

Góly byly hodně kuriózní, ale takový vstup do Ligy národů je skvělý, říkají čeští hráčiVideo : Sport.cz

„Už mám domluvené rozhovory se španělskými novináři, hodně se mě ptají na tuhle bitvu. Co k ní říct? Zkusíme to. Nemusíme si nic nalhávat, Španělé technicky vyčnívají. Jsou o level možná dva výš, mají dobrý pohyb, málokdy kazí. Ale hrajeme doma, tady můžeme urvat body s kýmkoliv. Dokázali jsme to proti Anglii nebo Belgii. Budeme si věřit i v neděli," pravil odhodlaně Jankto.