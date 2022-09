Utkání se hrálo v srbském městě Bačka Topola a krátce před přestávkou se dostali do vedení Bělorusové, kteří měli už jistý sestup do nejnižší ligy D. Skóre otevřel Ivan Bachar a konečný výsledek stanovil v 65. minutě střídající Adam Zreľák. Výsledek už nemohl nic změnit na tom, že Slováci, kteří ve čtvrtek podlehli doma Ázerbájdžánu, zůstanou v Lize C. Ázerbájdžán v posledním duelu porazil 3:0 Kazachstán, který už měl jistý posun do Ligy B.