Trápící se kanonýři. Schick i Ronaldo vyšli v Edenu naprázdno

Snaha by se Schickovi upřít rozhodně nedala. Celý zápas se pokoušel být aktivní a na hrotu dřel, co mu síly stačily, aby se vrátil na vlnu z minulé sezóny, kdy v dresu Leverkusenu terorizoval bundesligové defenzivy. Jednoduše mu ale nebylo přáno, jeho obvykle zabijácká zakončení míjela cíl a neproměnil ani zmíněnou příležitost z penaltového puntíku právě po ruce Ronalda. „Byl jsem rozhodnutý, že budu kopat doprostřed, bohužel jsem se ale moc zaklonil a dal do toho příliš síly. Nebylo to terénem ani ničím podobným," nehledal výmluvy útočník s desítkou na zádech, který tak promrhal jedinečnou možnost snížit těsně před poločasovým hvizdem na jednobrankový rozdíl.