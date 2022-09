Nedisciplinovanost, špatné výkony, chyby... Chci vědět, co se stalo! kritizuje Šilhavý po debaklu

Zápas se nám bohužel nevyvedl. Již v červnu jsme mluvili o tom, že pokud chceme proti takovým soupeřům uspět, musíme podat mimořádný výkon. To se nám nepovedlo. Nehráli jsme dobře, dělali individuální chyby, byli jsme nedisciplinovaní. Proto nakonec takový výsledek. S tím, co jsme předvedli, jsme nemohli pomýšlet na body.

Je to samozřejmě komplikace. Viděli jsem i v domácím zápase, co Švýcaři umí, hráli tenkrát dobře. Jejich sobotní výhra ve Španělsku mě samozřejmě překvapila, ale pokud chceme zůstat v této společnosti, tak u nich musíme vyhrát.

Bylo by určitě příjemné jít do šatny s kontaktním gólem. Neříkám, že bychom zápas otočili, ale určitě bychom jim ho znepříjemnili. Již před prvním inkasovaným gólem jsme nedali další velkou šanci. Mužstvo jako je Portugalsko si takový náskok už nenechá vzít.

Určitě nebudeme hráče chválit. Společně si všechno vyhodnotíme. V zápase byly špatné a nedisciplinované výkony. Sedneme si k videu, aby se to neopakovalo. S takovým přístupem jsme nemohli pomýšlet na jiný výsledek.

Potvrdily se tak obavy, že řada hráčů neprožívá ideální start do sezony, jejich kluby se trápí a nejsou v tak dobré formě...

Hráčům, které jsme vybrali, věříme, jdou bojovat za Česko. S hráči si určitě sedneme, nechceme, aby se takový výkon opakoval. Chceme vědět, co se stalo. Podle toho se budeme připravovat i na další zápas.

Již před zápasem z týmu vypadli Jankto a Masopust, na začátku odstoupil Brabec. Jak to s ním vypadá? Povoláte další hráče?

S Kubou to je asi špatné a vypadá to, že se od mužstva odpojí. Zbývá tedy sedmnáct hráčů do pole a zřejmě někoho ještě povoláme dodatečně. Rozhodneme se definitivně během neděle.