Ukázali jsme charakter, řekl Kane. Rooneyho má na dostřel

Vicemistři Evropy v Mnichově odpověděli na úvodní trefu Jonase Hofmanna z 50. minuty a po sobotní porážce 0:1 v Maďarsku ve skupině A3 poprvé bodovali. "Bylo to opravdu důležité pro naši mentalitu. Za nepříznivého stavu jsme ukázali dobrý charakter, vrátili se do zápasu a dosáhli dobrého výsledku," řekl Kane v televizním rozhovoru pro Channel 4.

Ocenil výkon domácího výběru. "Hráli jsme proti výbornému německému týmu. Máme před sebou důležité zápasy, ale mistrovství světa tu bude co nevidět," uvedl Kane. "V poslední půlhodině jsme v Mnichově hráli náš nejlepší fotbal. Škoda, že jsme to nakonec nedotáhli do vítězství," přidal osmadvacetiletý kanonýr.