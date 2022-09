Věříme tomu, co děláme, uvedl kouč Anglie, která nevyhrává

"Všichni se učíme společně a musíme se držet toho, co děláme. Nechtěli jsme to dneska večer rozcupovat, udělat osm změn a všechno zahodit, protože věříme tomu, co děláme," řekl Southgate novinářům po utkání ve Wembley, v němž domácí otočili nepříznivý stav 0:2 na 3:2, ale v závěru je Kai Havertz svým druhým gólem připravil o vítězství.

"S těmi šancemi, co jsme měli, jsme měli vést, ale najednou to bylo 0:2 a pak je to těžké. Ale diváci se k nám neotočili zády a potom se to rozjelo, když jsme dali gól a vzpomněli si, jaký je to pocit," uvedl kouč, jehož tým vyšel v předchozích třech zápasech střelecky naprázdno. "Takže si toho můžeme odnést dost. Na konci jsme pak ale dostali ránu mezi oči a takhle to dopadlo."