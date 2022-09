Výhra, nebo sestup, volí reprezentace. Za Portugalsko jsme nikoho nekamenovali, ujišťuje Šilhavý

„Pro nás bylo při hodnocení důležité, že hráči vnímali vše stejně jako my trenéři. Nebyl tam nikdo, kdo by si myslel, že hrál dobře. Pojmenovali jsme si chyby. Nikoho jsme nekamenovali. Neházeli jsme porážku na jednotlivce. Věřím, že pražský zápas napravíme," slíbil trenér Jaroslav Šilhavý před tréninkem na stadionu Kybunpark.

„Byl to jeden zápas, byli jsme naštvaní. Není důvod být hned dole. Jeden zápas nás nesmí srazit," vyzývá obránce Vladimír Coufal. Společně s kolegou z obrany Davidem Zimou jsou posledními, kteří odehráli všech pět zápasů ve skupině od začátku do konce.

„Hlavně se změnilo, že musíme vyhrát. S tím jde člověk do každého utkání. Ale samozřejmě, kdyby věděl, že mu stačí třeba remíza, tak na to může podle vývoje skóre v závěru zápasu nějak reagovat. Pokusíme se o vítězství," přemítá Šilhavý.

Liga národů dává dodatečnou šanci postoupit na mistrovství Evropy či světa. Tentokrát se dvanáctka celků, které se nedostanou na ME 2024 do Německa z klasické kvalifikace, v play off utká o zbylá tři místa na šampionátu. Pořadí v Lize národů rozhodne i o složení výkonnostních košů pro los kvalifikace, který se uskuteční 9. října.

Šilhavý je zkušený, zažil už spoustu podobných bitev o všechno. Ve vzpomínkách se k nim ovšem nevrací. "Přiznám se, že takto to nemám postavené. Chceme samozřejmě vyhrát a setrvat v elitní společnosti, ale že bych vzpomínal na zápasy podobného druhu, ve kterých šlo o všechno, to ne," usmívá se kouč.

"Vypadalo to s nimi bledě po špatném startu do skupiny, ale předvedli skvělé výkony a mohli dát proti Portugalsku i Španělsku více gólů. Určitě silný soupeř, ale to neznamená, že se nepopereme o setrvání v elitní skupině. Moc slabin nemají. Mají na všech postech minimálně dva skvělé hráče. Předvedli, co doopravdy umějí, jsou velký favorit. Musíme ale hrát s nasazením a odvahou, zároveň nesmíme dělat chyby jako proti Portugalsku," apeluje Šilhavý před bitvou o všechno.