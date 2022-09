Jeden zápas nás nesmí srazit, vyzývá Coufal. Musíme se ale zlepšit úplně ve všem

Asi každému chutnají zápasy s takovou extra třídou... Určitě je to pro nás důležitý zápas, protože se chceme udržet v elitní skupině. Asi bylo jasné, že budeme hrát o záchranu, papírově jsme byli ve skupině outsiderem. Všichni si na nás chtěli zchladit žáhu, ale na začátku jsme ukázali, že nejsme pouze do počtu. Uvidíme, co se stane v posledním zápase. I kvůli fanouškům bychom se chtěli udržet a přivést k nám opět velké národní týmy v dalším ročníku soutěže.

V posledním zápase je nutné vyhrát. Je to jednodušší, než přemýšlet nad „co by, kdyby"?

Na jednu stranu je to pravda, na stranu druhou strašně těžký úkol. Nespekulujeme. I kdybychom porazili Portugalce, tak bychom asi ve Švýcarsku nezalezli v sedmi lidech do branky, protože to se vám může jednou standardkou v poslední minutě nevyplatit a všechno půjde do kopru. Půjdeme si to s nimi rozdat na férovku a uvidíme, jak to dopadne.