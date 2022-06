ZA KULISAMI: Nejde o troufalost. Progres a vzestup švýcarského fotbalu není náhodný

Švýcarský fotbal zaznamenal v posledních letech velký výkonnostní progres, což jeho reprezentace potvrdila nejprve na loňském evropském šampionátu a poté i v kvalifikační skupině mistrovství světa. Jen pro připomenutí - na Euru vyřadila úřadující mistry světa Francouze a dostala se do čtvrtfinále, kde vypadla se Španělskem až po penaltovém rozstřelu. A do Kataru postoupila přímo z prvního místa ve skupině poté, co za sebou pro změnu nechala čerstvé mistry Evropy Italy.