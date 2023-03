Gambler Neymar. Prohrál neskutečný balík

Není to poprvé, co se Neymarova slabost pro hazard stala objektem zájmu médií. „Mluvil jsem s Neym (Neymar). Řekl jsem mu, co si myslím. Má právo ve svém volném čase dělat, co chce. Pokud je nadšený pro poker, má právo hrát poker," hájil již dříve Neymara kouč PSG Christophe Galtier.