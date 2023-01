Obránce Marseille poslal kriminálním zákrokem soupeře do nemocnice

Proč to udělal? Těžko říct, co mu běželo hlavou. Obránce Marseille Eric Bailly předvedl v zápase Francouzského poháru kriminální zákrok, nešťastného soupeře Almike Moussu N'Diayeho z týmu Hyéres poslal kung-fu kopem do nemocnice.

Foto: ČTK Kung-fu zákrok Erica Baillyho. Foto : ČTK

Článek Zákrok, z něhož mrazí, se udál v 15. minutě utkání. Bailly vytrčil nohu do vzduchu a soupeře, který byl u míče dřív, tvrdě kolíky zasáhl do hrudníku. Logicky byl vyloučen, utkání ale skončilo i pro N'Diayeho. Těžko tenhle střet rozdýchával, vypadal, že je v šoku. „Preventivně byl přijat na jednotku intenzivní péče. Modlíme se, aby bylo vše v pořádku," konstatovali zástupci Hyéres. Bailly se byl v šatně soka omluvit. Daech vient de nommer Éric Bailly comme terroriste en chef pic.twitter.com/kBpWDiaXXO — Monsieur_Pharaon 🇨🇵🇸🇳🇬🇼 (@MonsieurPharaon) January 7, 2023 Obránce, který je v Marseille na hostování z Manchesteru United, to schytává na sociálních sítích. „Štěstí, že nebyl zatčen," glosoval to jeden z fanoušků. „Neviděl jsem, co přesně se stalo. Uvidíme, jak dlouho nám bude chybět," podotkl trenér Marseille Igor Tudor. Favorit i v oslabení utkání nad celkem ze čtvrté francouzské soutěže vyhrál 2:0 a postoupil do dalšího pohárového kola. Francie Fotbalový reprezentant pašoval 100 kg kokainu, ve vazbě čeká na rozsudek

Reklama