Po útoku na autobus fotbalistů Lyonu bylo zadrženo devět fanoušků

„Viděli jsme v podstatě všechno, co člověk vidět nechce,“ řekla televizní stanici France 2 ministryně sportu Amélie Oudéaová-Castéraová. Připomněla také, že na tribunách poté fanoušci skandovali rasistické a homofobní urážky. „Bylo to znepokojující, nechutné a odporné,“ dodala.

„Za chování fanoušků by měl v první řadě být zodpovědný klub. A rozhodně odmítám, aby se to obrátilo proti policii. Autobusy hlídali policisté na motorkách, což by mělo být v normálním světě nenormální, ale co už. Viníci jsou ti, co házeli kameny,“ prohlásil.