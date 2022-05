Di María přišel do týmu z francouzské metropole před sedmi lety z Manchesteru United a získal s PSG 18 trofejí včetně pěti titulů. Bývalý hráč Realu a Benfiky v pařížském angažmá odehrál 294 soutěžních zápasů, dal 91 gólů a se 111 asistencemi vytvořil klubový rekord. Jeho vytížení v zápasech se změnilo k horšímu po loňském angažování Lionela Messiho. Podle spekulací médií by Di María mohl zamířit do Juventusu.