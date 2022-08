Útočník Sánchez skončil v Interu a míří do Marseille

Chilský útočník Alexis Sánchez se dohodl na ukončení smlouvy v Interu Milán a jako volný hráč míří do Olympique Marseille. V novém působišti by měl třiatřicetiletý fotbalista podle médií podepsat smlouvu do roku 2024.

Foto: Daniele Mascolo, Reuters Chilský útočník Alexis Sánchez míří do Olympique Marseille.Foto : Daniele Mascolo, Reuters

Článek Sánchez přišel do Interu v roce 2019 z Manchesteru United a ve 109 zápasech vstřelil 20 branek. Podílel se na titulu v roce 2021, ale v minulé sezoně už ztratil místo v základní sestavě. Po odchodu z Jižní Ameriky do Evropy v roce 2008 hrál Sánchez také za Udine, Barcelonu a Arsenal. Se 148 zápasy a 48 góly je rekordmanem chilské reprezentace, s níž vyhrál v letech 2015 a 2016 Copu Américu. Anglie Útočník Werner míří z Chelsea zpět do Lipska

