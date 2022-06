Zidane slaví padesátiny. Merci za vše, fotbalový mistře Zizou!

Francie měla svého hrdinu. Muže, který vstřelil ve finále světového šampionátu 1998 ve fotbalovém chrámu Stade de France dva góly obhájcům z Brazílie a sesadil je z trůnu. Les Bleus se stali poprvé v historii mistry světa. To „Zizou" je k triumfu dovedl.

„Zizou, Zizou," hřmělo pařížskými bulváry a náměstími po osmi letech zase. Den po finále světového šampionátu 2006 v Německu vítala Francii opět svého hrdinu. I prezident Jasques Chirac mával vlajkou a společně s davem skandoval to kouzelné Zizou. A to přesto, že se Les Blues na fotbalový trůn nevrátili. Zidane je podrazil. Po 110 minutách finálové partie s italskou squadrou zatracený, prokletý a zpropadený Zizou, který se jako třináctkrát předtím ve své dlouhé kariéře neovládl a nechal se vyloučit.

Ve finále, kdy šlo o Světový pohár. V prodloužení, jež za nerozhodného stavu spělo k penaltovému rozstřelu. Za to, že pro celý svět nepochopitelně trefil Marca Materazziho hlavou do hrudi.

Čtyřiadvacet hodin poté už ale Francie chápala, proč to udělal. A samozřejmě mu odpustila. I když Les Blues rozstřel nezvládli a prohráli v něm se squadrou azzurri 3:5. Ani omluvu už od něho nepožadovali, když se dozvěděli, jak Materazzi jejich Zidana provokoval a jak urazil jeho sestru.

„Když proberete čtrnáct červených karet rámujících mou kariéru, zjistíte, že ke dvanácti z nich jsem byl vyprovokován. To není ospravedlnění, to není omluva, ale vysvětlení, že moje vášeň, temperament a krev mě přiměly reagovat," připomínal svůj původ fotbalový génius Zidane vyhlášený v roce 2004 v anketě UEFA Golden Jubilee Pool nejlepším evropským fotbalistou posledních padesáti let.