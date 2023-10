Lvíčata na oblíbeném místě. Snad se budějovické kouzlo přenese i na nové kluky, doufá kapitán

Nová jednadvacítka sice v září začala vyhraným testovacím zápasem se Slovenskem (2:0), ale pak nezvládla prolog evropské kvalifikace na Islandu (1:2). Čeští mládenci ukázali sílu v ofenzivě, jenže dojeli na selhání v obraně a hned po prvním ostrém duelu se dostali pod tlak. „Nechceme řešit to, co bylo, teď máme před sebou další dva důležité zápasy,“ poznamenal kapitán Sejk. „Známe to tady a doufáme, že se zdejší kouzlo přenese i na nové kluky.“