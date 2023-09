GLOSA: A bránit bude kdo? Hořká lekce z Islandu může mít u Lvíčat dva efekty

V prvním plánu se chuti po vítězství dalo zatleskat, tři body z Islandu by se na startu evropské kvalifikace náramně šikly. Jenže v 93. minutě přišlo několik prohraných soubojů na vlastní polovině a rozhodující zásah Andriho Fannara Baldurssona, jenž měl spoustu času i prostoru. Bránícímu Danielu Kaštánkovi se sice v nejchoulostivějším momentu přimotal do cesty rozhodčí, ale tohle by jako omluva neobstálo. „Měli jsme udělat víc, aby ten gól nepadnul,“ dobře věděl trenér Jan Suchopárek.