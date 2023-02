Lvíčata o losu kvalifikace na příští EURO: Mohlo to dopadnout hůř. Suchopárek je rád za pětičlennou skupinu

„Jde o vyrovnanou skupinu, která nemá úplně vyloženého favorita. Myslím, že půjde o velmi zajímavé zápasy ve venkovním i domácím prostředí," vzkázal trenér Jan Suchopárek. Podle zatím neoficiálního programu by Češi měli začínat v září na Islandu a v říjnu by následoval domácí dvojzápas s Walesem a Dánskem. Bonusem by mohla být pětičlenná skupina, Lvíčata čeká jen osm duelů. Na rozdíl od nynější jednadvacítky by tak nový tým měl mít víc času na testovací duely. „Ty mohou pomoci ke zlepšení herní kvality našeho mužstva, což je určitě pozitivum," pravil Suchopárek.