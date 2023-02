PP, poctivec z Hýskova a kat Plzně. První ligový gól ho neuspokojí, říká o Pudhorockém jeho bývalý kouč

Z Hýskova, vesnice kousek od Berouna, přišel do Sparty v devíti letech. Tenkrát byl Pudhorocký jedním z mnoha talentovaných prcků, zato v zimě se loučil jako kapitán rezervy. „A jako její hlavní střední záložník," dodává bývalý trenér sparťanského béčka Michal Horňák.

V sobotu navečer vzal do ruky telefon a pogratuloval Pudhorockému k velkému dni. Hrál první ligový zápas – a hned Hradci vystřelil vítězství v aréně mistrovské Plzně. Na hraně šestnáctky švihl pravačkou a po teči plzeňského obránce Milana Havla se míč dokutálel do sítě. Nejdřív to byl papírově vlastní gól, ale v pondělí ho vedení ligy připsalo zpátky Pudhorockému.