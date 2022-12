Macronovi vyšel tip, Francouzi jsou už ve čtvrtfinále. Mbappé nás umí dostat z problémů, děkoval trenér

Má pestrý životopis s několika zajímavými položkami: mistr světa, vítěz Ligy mistrů, šampion Francie a Itálie. A teď je Olivier Giroud i reprezentačním rekordmanem. Na konci první půle osmifinále mistrovství světa s Polskem si naběhl na chytrý pas od Kyliana Mbappého a levačkou posunul míč do branky. Vousatý útočník AC Milán nastřílel za Francii 52 gólů, druhý v pořadí Thierry Henry si připsal o jeden méně.

„Splnil se mi sen. Překonal jsem Thierryho, navíc na mistrovství světa... O rekordu jsem slýchal ze všech stran, takže teď už to můžu hodit za hlavu a soustředit se na náš tým a úspěch na mistrovství světa. Snad dojdeme co nejdál a přispěju k tomu dalšími góly," vzkázal 36letý Giroud.

Sestřih osmifinálového utkání MS Francie - PolskoVideo : Česká televize

Kromě něj zazářil i o třináct roků mladší Mbappé. Často kazil, nechal se otrávit a někdy hrál až moc na efekt, ale kdo by mu to vyčítal, když stihl dvě krásné trefy? Třiadvacetiletá superstar z Paříže je v Kataru už na pěti gólech a nepřekvapilo by, kdyby po finále dostala trofej pro nejlepšího střelce turnaje.

Olivier Giroud otevřel skóre osmifinále Francie - PolskoVideo : Česká televize

„Myslím, že neexistuje způsob, jak Mbappého v jeho nynější formě zastavit," litoval polský trenér Czeslaw Michniewicz. „Souhlasím, na turnaji je zatím skvělý," přidal se brankář Wojciech Szczesny.

„Kylian dokáže vyřešit spoustu problémů," usmál se francouzský kouč Didier Deschamps. Jeho chlapci měli hlavně za stavu 0:0 problémy, stateční Poláci překvapili lehkostí a klidně mohli jít do vedení. „Hráli organizovaně a byl to hodně těžký soupeř. Ale náš tým funguje, je správně nastavený a dokáže si poradit. Teď můžeme využít pět dnů volna před čtvrtfinále i s našimi blízkými a rodinami."

Poláci se domů vrátí se ctí, cestu do čtvrtfinále favoritovi znepříjemnili. První gól Francie paradoxně přišel po nadějné pasáži s tutovkou Piotra Zieliňského. Polští fanoušci jen zklamaně vydechli. „Rozhodl první gól. Kdybychom ho dali my, třeba by to dopadlo jinak. Ale nezapomeňte, že jsme hráli proti obhájcům titulu. Francouzi byli lepší," poklonil se polský gólman Szczesny.

„Škoda, pokaždé nám chyběla nějaká maličkost. Francouzi využili každou naši chybu, která vedla ke gólům, přesto jsme bojovali až do konce," vyprávěl polský kapitán Robert Lewandowski, jenž v 99. minutě nadvakrát proměnil penaltu po ruce Dayota Upamecana ve vápně.