Čaroval, chytal rukama i hlavou. Nikdo se nebude ptát, jaký jsme hráli fotbal, říká postupový hrdina

Utkání pro něj bylo specifické. Soupeř poprvé ohrozil českou branku až v 56. minutě. „Vůbec jsem si balon do prvního zákroku nechytl, kopání z mé strany také nebylo ideální. Čekal jsem, že Island bude v druhé polovině tlačit. Musím být ale furt připravený, gólman je specifická pozice. Nikdy nevíte, co se může stát, jedna střela může rozhodnout. Koncentroval jsem se celou dobu," popisoval 22letý mladík, který je aktuálně na hostování v pražské Spartě z anglického Manchesteru United.

Stát se může cokoliv, ale pokud vydrží forma i herní vytížení, nominace by jednomu z českých hrdinů baráže neměla uniknout. Pro Kováře by se jednalo už o třetí mládežnické EURO, jako magnet na úspěchy se však necítí. „Fotbal je týmová práce, není to jen o mně. Kluci zaslouží velké díky za to, jak dnes bojovali a zápas oběhali," ocenil výkon svých spoluhráčů.