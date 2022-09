Po hvizdu klekl na kolena. Oslavíme to ‚po česku', neskrývá radost Sejk

Fotogalerie +6

„Ještě to asi nedokážu popsat. Hned po závěrečném hvizdu jsem klekl na kolena. Bylo to pro mě nejvíc, co se mi zatím stalo. Jsem dojatý. Asi si vše uvědomím až zítra ráno. Teď půjdeme postup oslavit ‚po česku'. Jsme na EURO!" neskrýval Sejk radost z postupu mezi šestnáct nejlepších výběrů starého kontinentu.

Dvojutkání rozhodně nebylo jednoduché. Na Islandu Češi vyhráli 2:1 i díky Sejkově brance, v úterní odvetě remizovali 0:0, když zejména v závěru zápasu přežili několik vyložených příležitostí soupeře.

Křeče, strídání, nervy

„Už jsem několikrát říkal, že Island má nahoře obrovskou sílu. Ale my máme týmovou kvalitu větší než ostatní v celé Evropě," culil se před novináři 20letý útočník aktuálně působící v Jablonci.

A nervy? „Obrovské. Nejradši bych nešel ze hřiště, ale už jsem měl křeče do obou lýtek. Nechtěl jsem oslabit tým, aby nás tam bylo o jednoho míň, tak jsem požádal o střídání. Ale na střídačce jsem zápasem žil, jako by nás bylo na hřišti dvanáct nebo rovnou třiadvacet," popisoval atmosféru poté, co ho v 74. minutě nahradil Daniel Fila a zbytek duelu musel sledovat zpoza postranní čáry.

Podle Sejka tým věděl, co ho v odvetě čeká. Bylo jasné, že Island má kvalitu. „Ale taky jsme věděli, že vzadu góly nedostáváme a máme tam výborné hráče. Jsme prostě tým," podotkl mládežnický reprezentant.

„Island měl velkou kvalitu nahoře a potvrdili to. I když my máme vzadu tvrdé skály, tak jsme to museli ubojovat. V závěru nás navíc podržel Kovy a i díky tomu jedeme na EURO,“ říká Václav Sejk 💬 — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) September 27, 2022