Česká lvíčata se chystají na mladé anglické lvy. Na jihu Čech, kde zatím jen vyhrávala

„Kluci jednou sami budou mít děti, takže čím dříve se k nim naučí chovat, tím lépe," říkal s úsměvem Suchopárek. „Když se podívám, jak si s nimi umí pohrát i na hřišti, tak je to nejlepší, co může být. Proti té nedávné době je to velmi příjemná změna. Myslím, že jsme si to všichni užili, bylo to moc fajn," dodal Suchopárek.