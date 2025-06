Daněk hraje o budoucnost. Němcům chceme ublížit, burcoval tým

Dunajská Streda (od našeho zpravodaje) – I přes porážku v prvním duelu na Euru panovala v českém táboře pozitivní nálada. Při tréninku se tým rozdělil na dvě poloviny. Daněk opět patřil do skupiny, která nastoupila v základní sestavě proti Anglii. Naopak Adam Karabec trénoval mezi čtvrtečními náhradníky.

„S Karou máme momentálně stejnou pozici. Trenér s námi o tom mluvil, stejně jako to bylo v baráži s Belgií. Je to rozhodnutí trenéra, které musíme všichni respektovat,“ vysvětloval přítomným novinářům.

Stihli jste se vyspat z první prohry?

Furt je to velké zklamání, protože výkon nebyl vůbec špatný. Dokázali jsme hrozit ze standardek, měli jsme šance. Celkově nás to mrzí, protože zápas stál hodně sil. Nic ale není u konce. Jsou před námi dva zápasy a věříme, že to zvládneme.

Na šance jste byli dokonce lepší, hra byla vyrovnaná. Jak moc zpětně bolí ty laciné góly?

Je to kruté. Opravdu jsme dostali hloupé góly. Soupeř navíc neměl tolik vyložených šancí, jak jsme třeba mohli očekávat. Sice více drželi míč, ale často jen na vlastní půlce, kde nám to nevadilo. Rozhodovaly momenty, kdy jsme měli ublížit my Angličanům – a místo toho jsme inkasovali. Utkání s Německem bude podobné a my musíme naše příležitosti využít.

Těmi mohou být dobře nacvičené standardky.

Souhlasím. Něco jsme nacvičili a vypadalo to dobře. Máme vzadu skvělé kluky, kteří umí jít do míče. Chaloupek nebo Spáčil si ten míč dokážou najít. Kdybychom třeba dali gól a šli do vedení, tak Angličané mohli znervóznět. To už je teď ale jedno, nestalo se…

Před dvěma lety jste na šampionátu Německo porazili. Kostra vašeho týmu oproti nedělnímu soupeři zůstává poměrně stejná. Může to být vaše výhoda?

Určitě to může sehrát nějakou roli. Hlavně jsme si už osahali tempo, ve kterém se tady hraje.

V čem bude podle vás zápas jiný?

Sám jsem na to zvědavý. Máme jen dva dny na regeneraci, ale to je pro všechny stejné. Uvidíme, v jakém tempu se bude hrát. Já si ale říkám, že to bude i náročnější. Je to zápas o všechno, a tak k tomu musíme i přistoupit. Je třeba využít šance a umět jim ublížit.

Německu ve čtvrtečním zápase vystřelil hattrickem výhru Nick Woltemade. Budete se na něj speciálně chystat?

(usměje se) Rozhodně si tím zjednal respekt. Nastoupil už za seniorskou reprezentaci a má obrovskou kvalitu. Je třeba ho dobře pokrýt. Věřím však, že jsme vzadu dostatečně šikovní na to, abychom to zvládli. My spíš musíme hrát trochu útočněji.

V Linzi jste skončil jen několik dní před startem turnaje. Síly stále máte?

Volna moc nebylo, trenér mi dal asi dva dny navíc. Stavil jsem se v Olomouci, viděl jsem se s rodinou, přítelkyní a kamarády. Možná je to ale pro mě trochu výhoda, že jsem takhle rozehraný. Teď není čas odpočívat, to přijde až po Euru.

Když byste měl zatím porovnat kvalitu v rakouské lize a tady na Euru?

Možná tak o dva stupně výš. Hlavně co se týče kvality. Čuměl jsem, jak se střeďáci dokážou otočit s míčem, jako byste ani nebyli za nimi.

Linz na vás neuplatnil opci. Řešíte i během šampionátu svou budoucnost?

V hlavě to určitě je, ale snažím se to vytěsnit a soustředit se hlavně na Euro.

Věříte, že si tady můžete vykopat angažmá?