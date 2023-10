Lvíčata čeká klíčový duel o EURO proti Walesu

Reprezentaci do 21 let dnes čeká od 18:00 v Českých Budějovicích kvalifikační zápas proti Walesu. 🇨🇿🆚🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 #Hrdalvicata pic.twitter.com/7e7FTz4Tgf

Wales i Dánsko získaly v prvních dvou kvalifikačních duelech čtyři body. „Víme, jaký je vývoj skupiny, a víme, co potřebujeme. Náš jasný cíl je zvládnout zápas za tři body. Pevně doufám, že nervózní to z naší strany nebude. Měli bychom jim ukázat, kdo je tady doma. Chceme vyhrát, a to je to nejdůležitější,“ prohlásil útočník Václav Sejk.