Bez elitního stopera a pod tlakem. Musíme šňůru Walesu utnout, velí trenér Lvíčat

Teplický Štěpán Chaloupek, sparťan Patrik Vydra a… Kdo bude třetím stoperem místo osvědčeného Vitíka, jenž před říjnovým srazem povýšil do reprezentačního áčka? Nejblíž do sestavy by mohl mít pardubický Denis Halinský. Na rozdíl od Lukáše Endla z druholigového Brna či libereckého Filipa Prebsla zasáhl do obou zářijových zápasů: povedeného přáteláku se Slovenskem (2:0) i hořkého prologu kvalifikace na Islandu.

„Za dobu, co jsem u týmu, jiný hráč než Vitík na postu pravého stopera až na jednu výjimku nenastoupil. Takže ano, je to oslabení,“ musel přiznat kouč Suchopárek. „Pochopitelně můžeme částečně měnit rozestavení, ale uvidíme taky podle vývoje zápasu. Máme vyzkoušené i jiné varianty, proto věřím, že ať už místo Martina naskočí kdokoliv, svoji roli zvládne.“

Zářijový sraz kvůli nemoci vynechal ofenzivní univerzál Kryštof Daněk, jenž během posledního měsíce rozkvetl na hostování v Pardubicích, a úplně fit už je i další sparťanský záložník Adam Karabec. „Adam v září přijel na poslední chvíli po viróze, ale teď už je v pořádku. I Kryštof má skvělou formu a věřím, že s oběma budeme ještě silnější,“ vykládal Suchopárek.

Zatímco čeští mládenci jsou pod tlakem, Wales si na cestu do jižních Čech přibalil velkou porci sebevědomí. Nový tým ze čtyř zápasů neprohrál ani jeden a v kvalifikaci má čtyři body díky remíze 2:2 s Dánskem a vítězství 3:2 v Litvě. „Stejně jako náš příští soupeř Dánsko má vynikající hráče do ofenzivy. Dobrou kombinaci, poctivý presink i výborný pohyb. Plus spoustu zajímavých hráčů se zkušenostmi z ostrovních soutěží v čele s playmakerem Rubinem Colwillem,“ popsal Suchopárek. „Jasně, Velšané dlouho neprohráli, ale doufáme, že jejich šňůru utneme.“

Nic jiného českému týmu nezbývá: pohled do tabulky naznačuje, že další porážka by postupové plány hodně nabourala. Aby Lvíčata dál mohla myslet na mistrovství Evropy, které se bude hrát v létě 2025 na Slovensku, potřebují v ideálním případě vyhrát. Stejně tak v úterý proti Dánsku, což je další spolufavorit české skupiny. „Na Islandu jsme ztratili zbytečně, i když bod by asi tak moc neřešil. V součtu s březnem máme před sebou tři domácí zápasy, které musíme zvládnout. Týmy v naší skupině jsou vyrovnané a budou rozhodovat detaily,“ pravil Suchopárek.

Zmíněným detailem může být i třeba oblíbený stadion: od září 2019 české jednadvacítky v aréně budějovického Dynama prohrály jediný zápas. Na Wales byla ve čtvrtek dopoledne prodaná zhruba polovina vstupenek z šestitisícové kapacity. „O fanoušky jsme se v Budějovicích vždycky mohli opřít. Včetně odvety baráže o EURO s Islandem,“ připomněl trenér Suchopárek postupovou euforii z loňského září. „Bylo by fajn na to navázat.“