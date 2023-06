Lvíčata narazí na dva největší favority šampionátu. Expert doporučuje černého koně

Malé EURO začíná, v Gruzii a Rumunsku startuje mistrovství Evropy fotbalistů do 21 let. Největší důvěru bookmakerů mají obhajující Německo a Anglie ve shodném kurzu 5,5:1. Následuje Francie (6,5:1) a vysoko může pomýšlet také Španělsko (7:1) či Itálie (11:1). Svěřenci kouče Suchopárka jdou do mistrovství v pozici týmu, který nemá co ztratit. Výhra Lvíčat by byla senzací, na kterou se sází v aktuálním kurzu 45:1. Ve skupině čekají na českou jednadvacítku právě dva největší favorité Anglie a Německo, a také Izrael.

Jak si Češi povedou na EURO 21, příspěvek z pořadu Přímák.Video : Sport.cz

Článek Fotogalerie +10 Na prahu šampionátu se žádné velké překvapení nedá vyčíst ani z preferencí sázkařů. Více než polovina z dosavadních vkladů směřuje na výhru Německa, 20 % připadá na Anglii a 10 % na Francii. „Máme extrémně těžkou skupinu se dvěma největšími favority ME Německem a Anglií. Proto nejsme favoritem ani z pohledu celkového vítězství na ME. Navíc nám chybějí některé opory, které by v této věkové kategorii ještě mohly nastupovat, ale buď je vyřadila zranění, nebo přeřazení do A týmu. Nicméně tím spíš je to pro české nominované fotbalisty příležitost ukázat se na evropské scéně před skauty z nejlepších soutěží a klubů," přemítá Petr Urbanec, bookmaker Tipsportu. Češi bez generálky před EURO. Příspěvek z pořadu PřímákVideo : Sport.cz „Malé EURO je nevyzpytatelným turnajem, na němž se může urodit nějaké to překvapení či malý zázrak. V jeden takový budou doufat i fanoušci českého výběru, který musí ještě před začátkem turnaje řešit situaci na brankářském postu. Ze zdravotních důvodů se turnaje nezúčastní Matěj Kovář, který dovedl k titulu Spartu, ani Antonín Kinský," připomíná Roman Kovařík, expert sázkové kanceláře Fortuna. Foto: FAČR,Pavel Jiřík ml. Lvíčata a jejich stroj... „Zraněný je také Čvančara, v týmu nejsou ani Zima, Jurásek či Hložek. Přednost dostalo reprezentační áčko. Lvíčata čeká ve skupině favorit z Německa a Anglie, která se může opřít o několik hráčů Premier League jako jsou Emile Smith Rowe z Arsenalu, Harvey Elliot z Liverpoolu nebo Ben Johnson z West Hamu. Postup Čechů do vyřazovací fáze by tak byl velkým překvapením," potvrzuje Kovařík. „Momentálně řadíme nejvýše Německo. Je to kvalitní tým složený především z hráčů hrajících bundesligu, největší hvězdou by měl být útočník Dortmundu Youssoufa Moukoko. Český tým nepatří mezi favority turnaje, ve skupině ho čekají těžcí soupeři v podobě Německa a Anglie. Proto se příliš tiketů na jejich úspěch neobjevilo. Nejvíce se zatím sází na výhru Španělska," říká za Chanci bookmaker Karel Brettschneider. „Černým koněm by mohlo být Portugalsko. Papírově nepatří k hlavním favoritům, ale disponuje silným kádrem. Očekáváme větší zájem sázkařů než na posledním ME U21. Důvodem je stále rostoucí popularita kurzového sázení a neustálé vylepšování a rozšiřování nabídky," doplňuje Brettschneider. Soupeři české 21 na EURO. Příspěvek z pořadu PřímákVideo : Sport.cz V úvodním utkání čeká český výběr Anglie, na jejíž výhru se sází v poměru 1,59:1, remíza má kurz 4:1 a vítězství Čechů 5:1. Vklady sázkařů pak mluví jasně - téměř 98 % vkladů jde na výhru Anglie. Často se s kurzem 1,69:1 sází na to, že dá Anglie v zápasu alespoň dva góly. „V prvním zápase se pokusíme překvapit tým, který má ve svém středu i hráče Premier League. Zajímat bude české fotbalisty především umístění do 2. místa. K tomu bychom potřebovali jednoho z favoritů porazit," přikyvuje Urbanec. Kurzy na umístění do druhého místa ve skupině zajišťujícího postup jsou dost výmluvné - Německo 1,18, Anglie 1,20, ČR 3,55, Izrael 5,00. ME do 21 let Nezalezeme, slibuje Šulc před EURO. Mazák z jednadvacítky nastínil svoji budoucnost

